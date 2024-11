João Fonseca é eliminado no Challenger de Helsinque

Fim do sonho de João Fonseca em alcançar as fases decisivas do Challenger de Helsinque, na Finlândia. Nesta quinta-feira, o tenista brasileiro, de apenas 18 anos, foi eliminado nas oitavas de final do torneio.

Número 150 do ranking, Fonseca fez um jogo de altos e baixos contra o britânico Jan Choinski. Após ganhar o primeiro set com um pneu, ele venceu apenas três games nas duas parciais seguintes. A derrota veio, portanto, com parciais de 0/6, 6/1 e 6/2.