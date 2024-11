Gómez cita trabalho do Palmeiras para superar erros e pede intensidade

O Palmeiras quer dar uma resposta à torcida depois da derrota por 2 a 0 contra o Corinthians, na última rodada, na Neo Química Arena. De olho no duelo contra o Grêmio, o zagueiro Gustavo Gómez citou o trabalho feito no clube para corrigir os erros recentes e buscar mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

O futebol também é muito de eficácia. Fizemos um primeiro tempo muito bom contra o Corinthians, mas faltou um pouco de eficácia. Agora, nos treinos da semana, estamos trabalhando também tudo isso, todos os erros que cometemos para melhorar no seguinte jogo, que vai ser mais uma partida muito importante aqui na nossa casa e temos que somar os três pontos Gustavo Gómez

O Palmeiras está há dois jogos sem vencer no Brasileirão. Teve um empate com o Fortaleza e uma derrota para o Corinthians.