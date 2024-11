Fora do G8, Manchester United supera PAOK e conquista sua primeira vitória na Liga Europa

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela quarta rodada da primeira fase da Liga Europa, o Manchester United recebeu o PAOK no Old Trafford e venceu por 2 a 0, seu primeiro triunfo no torneio continental, mas continua fora do G8. Diallo (2) foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com a vitória, o Manchester United chegou aos seis pontos, agora na 15ª colocação, e ganhou pela primeira vez nesta edição da competição após três empates seguidos (Fenerbahçe, Porto e Twente). no entanto, a equipe inglesa ainda se encontra longe dos oito primeiros colocados da tabela, que se garantem de forma direta às oitavas de final. Já o PAOK permaneceu com apenas um somado, na 33ª posição.

O Manchester United volta aos gramados apenas no dia 24 de novembro, quando visita o Ipswich Town, às 13h30 (de Brasília), no Portman Road, pela 11ª rodada do Campeonato inglês. No próximo domingo, às 15h30, o PAOK recebe o Olympiacos, no Toumpa Stadium, pela décima rodada do Campeonato Grego.