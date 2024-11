Flamengo abre vendas de ingressos para jogo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão nesta sexta-feira

Nação, as vendas para Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão começam AMANHÃ, às 10h, quando você, sócio torcedor, poderá garantir seus ingressos.

Confira todas as informações de venda no link do story. ?

Saudações rubro-negras! ??? pic.twitter.com/m23xN4SCi7

? Flamengo (@Flamengo) November 7, 2024

Para o confronto, os torcedores que comprarem ingressos online, em qualquer setor, deverão acessar o estádio por meio da biometria facial cadastrada. As entradas poderão ser adquiridas por meio do site flamengo.superingresso.com.br.

Antes do duelo pelo Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG decidem o campeão da Copa do Brasil. O segundo jogo da final está marcado para o próximo domingo, às 16h, na Arena MRV. Com a vitória de 3 a 1 na ida, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que conquista a taça. Caso o Galo iguale o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.