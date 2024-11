Filipe Luís, do Flamengo, comenta investigação contra Bruno Henrique: "Sabe que é inocente"

"O Flamengo, como o [Marcos] Braz falou, tem todo interesse em resolver isso aí, mais do que ninguém. Temos plena confiança no Bruno Henrique porque é um cara íntegro. Esperamos que isso possa se resolver o antes possível", completou.

Outro assunto comentado na coletiva foi a final da Copa do Brasil, que será decidida no próximo domingo. Filipe Luís admitiu que o mérito do time disputar a decisão da competição contra o Atlético-MG é do ex-treinador Tite. Inclusive, esse pode ser o primeiro título do ex-lateral como técnico.

"A possibilidade de disputar esse título foi porque Tite me deixou com essa herança aqui. Simples assim. Desde que nasci, sou fissurado em ganhar medalhas, títulos e fazer história. Ás vezes você consegue, às vezes não. Então é um privilégio disputar essa final tão sonhada", falou.

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam no jogo de volta da decisão no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV. Na partida de ida, no Maracanã, os cariocas construíram boa vantagem e venceram o Galo por 3 a 1.