Endrick está a 5 jogos sem sair do banco no Real Madrid

Após um início animador, o jovem atacante Endrick, de apenas 18 anos, vem perdendo espaço no Real Madrid e não participa de nenhuma partida desde o dia 2 de outubro, há mais de um mês. Nos últimos cinco jogos da equipe do técnico Carlo Ancelotti, ele ficou de fora de todos eles e teve que assistir do banco as derrotas para o Barcelona e Milan.

Por conta disso, o atleta revelado no Palmeiras não apareceu na última lista de convocados de Dorival Júnior pela Seleção Brasileira. É a primeira vez que o centroavante não é chamado desde sua estreia com a camisa do Brasil, em novembro de 2023.