Em alta no Corinthians, Yuri passa Guedes e vira vice-líder da artilharia da Arena

Do trio, Guedes é quem tem a maior média de gols, com 0,48 por jogo. Yuri possui 0,43, enquanto Romero tem a pior estatística, com 0,25.

Yuri Alberto vive grande momento com a camisa do Corinthians, com nove gols e duas assistências nos últimos 11 jogos da temporada. No ano, o centroavante soma 25 gols em 52 duelos (44 como titular).

A tendência é que o camisa 9 atue novamente de início na partida entre Corinthians e Vitória, no próximo sábado, no estádio do Barradão. Na liga nacional, Yuri possui 9 gols em 24 compromissos neste ano.

Veja ranking de artilheiros da Neo Química Arena:

1º) Ángel Romero - 38 gols em 150 jogos

2º) Yuri Alberto - 32 gols em 74 jogos