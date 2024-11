Diego Albuquerque é o novo presidente da CBDA

Diego Albuquerque, que teve uma gestão bem-sucedida à frente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos nos últimos oito anos, é formado em Gestão Pública Esportiva pela Universidade da Bahia e concluiu o renomado Curso Avançado de Gestão Esportiva do Comitê Olímpico do Brasil.

"A CBDA é gigante e, com muito trabalho, vamos trazer de volta ao lugar que ela merece. Com planejamento e dedicação, as coisas vão se tornar mais fáceis. Vai ser trabalhoso, mas temos muito a entregar. Com inovação, com criatividade, disciplina, vamos colocar a CBDA no patamar que ela merece", relatou.

Árbitro olímpico e ex-presidente da Federação Aquática Pernambucana, o vice-presidente Marcelo espera replicar na CBDA o sucesso alcançado durante sua gestão em Pernambuco.

"O pensamento sempre de procurar fazer o melhor. Tudo que fazemos com amor, dá certo. Quero agradecer a confiança de Diego e vamos trabalhar para entregar o máximo para os esportes aquáticos do Brasil", afirmou.