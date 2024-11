Coutinho volta e Payet vira desfalque para enfrentar o Fortaleza; veja relacionados

O Vasco enfrenta o Fortaleza, no sábado, na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Visando o duelo, o Cruzmaltino tomou rumo à capital cearense na noite desta quinta-feira com um desfalque importante: Dimitri Payet sentiu um incômodo na coxa esquerda na reapresentação do elenco, nesta quarta-feira, e não estará presente no próximo duelo.

