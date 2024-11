Corinthians, Flamengo e Botafogo são destaques na seleção da 32ª rodada do Brasileirão

Corinthians, Botafogo e Flamengo foram os destaques na seleção da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, divulgada nesta quinta-feira. As equipes tiveram três representantes cada. O Timão ainda foi o único clube paulista.

O Corinthians venceu o Palmeiras, na última segunda-feira, por 2 a 0, na Neo Química Arena. Além do meia Rodrigo Garro, autor do primeiro gol, o volante José Martínez e o goleiro Hugo Souza também entraram na seleção da rodada.

Líder do campeonato, o Botafogo bateu o Vasco na terça-feira, por 3 a 0, no Nilton Santos. O atacante Luiz Henrique e o meia Jefferson Savarino balançaram as redes e entraram na escalação. O volante Marlon Freitas também foi selecionado.