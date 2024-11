Com Richard Ríos, técnico da Colômbia anuncia convocação para Eliminatórias

Néstor Lorenzo, técnico da Colômbia, convocou os jogadores que disputarão as rodadas 11 e 12 das Eliminatórias Sul-Americanas neste mês. Volante do Palmeiras, Richard Ríos está na lista. Outros quatro atletas que atuam no futebol brasileiro também se juntarão ao grupo.

São eles o lateral Santiago Arias, do Bahia, o meia Jhon Arias, do Fluminense, Borré, atacante do Internacional, e Sebastian Gómez, atacante do Coritiba. O meia ex-São Paulo, James Rodríguez, atualmente no Rayo Vallecano, da Espanha, também foi convocado.

A Colômbia irá disputar dois jogos das Eliminatórias nesta data Fifa, sendo o primeiro no dia 15 de novembro, quando enfrenta o Uruguai, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Centenário de Montevideu. Depois, enfrenta o Equador, no dia 19, às 20h, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia.