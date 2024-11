Com Paulo Sérgio e Simon Rolfes, delegação do Bayer Leverkusen fará visita ao Brasil; veja detalhes

No Brasil, o Leverkusen irá celebrar o sucesso histórico da última temporada com parceiros, torcedores e a comunidade do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, o atual campeão alemão, vencedor da DFB Pokal e da Supercopa, busca fortalecer ainda mais seus laços com os escritórios da Bayer ao redor do mundo e explorar oportunidades de negócios na região para os próximos anos.

Magician at work. ?? pic.twitter.com/m1rb4gUpB3 ? Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 7, 2024 A rica tradição de jogadores brasileiros no Leverkusen, incluindo o jovem zagueiro Arthur, de 21 anos, atual representante, destaca o enfoque latino-americano do clube alemão. "A história dos jogadores do Bayer 04 Leverkusen está profundamente ligada ao Brasil. Há muitos grandes craques e personalidades brasileiras que contribuíram para o nosso clube ao longo das décadas, e estamos orgulhosos de ter o Arthur em nosso elenco, como parte dos três títulos conquistados na temporada passada", afirmou Rolfes.