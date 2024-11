Campeão pelo São Paulo, Crespo deixa comando técnico do Al Ain

O argentino Hernán Crespo não é mais o treinador do Al Ain, clube dos Emirados Árabes Unidos. Em comunicado divulgado na tarde da última quarta-feira, a equipe informou que o contrato com o técnico que estava no cargo desde novembro de 2023 foi rescindido.

A saída de Crespo veio um dia após a derrota para o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, por 5 a 1 pela Liga dos Campeões da Ásia. Inclusive, a grande conquista do técnico com a equipe árabe foi o torneio continental na temporada passada. Por ter vencido a competição, o Al Ain assegurou a vaga no Mundial de Clubes de 2025.