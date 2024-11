Arboleda sofre trauma na perna direita em treino e vira dúvida no São Paulo

Dessa maneira, o zagueiro deve ser substituído por Sabino no setor. Além dele, Ruan, Ferraresi e Belém aparecem como opções para a comissão técnica.

Em transição, Michel Araújo fez mais um treino no gramado com a preparação física. O meio-campista se recupera de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

O plantel fará mais um treino na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, finalizando os preparativos para o duelo. O jogo contra o Athletico acontece às 21h (de Brasília) no Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória no confronto direto contra o Bahia, o São Paulo abriu vantagem de oito pontos para o sétimo colocado.

A principal meta do time comandado por Luis Zubeldía é uma vaga direta via Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores da América de 2025. O São Paulo está a dois pontos do Internacional (56), quinto colocado, e a quatro do Flamengo (58), quarto lugar.