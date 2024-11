Zubeldía destaca São Paulo destemido, mas brinca com "ataque cardíaco" em Salvador

"O principal é felicitar os dois times, porque pensaram mais no gol do que não perder pontos. Os dois foram em busca do triunfo. O jogo em parte se deu pelas características que os jogadores indicam, com muita presença do meio-campo. Nós com presença no meio-campo, mas com jogadores de transição, box to box. O objetivo para o primeiro tempo nós cumprimos no sentido de dividir a posse de bola. Depois, tivemos chutes a gol muito parecidos, eles com algumas situações e nós também. No segundo tempo eles foram para cima e nos restou contra-atacar", analisou.

"Estou muito contente pela atuação do time, pudemos dar uma alegria aos torcedores que vieram para cá, pelos jogadores, pelo staff, pela diretoria, por todos que trabalham no dia a dia do São Paulo. Para nós era muito importante competir bem e temos seguir trabalhando para o que vem", concluiu Zubeldía.

Com o resultado, o São Paulo foi a 54 pontos, na sexta colocação, e abriu oito de vantagem para o Bahia, em sétimo lugar, ficando em uma situação bastante confortável na disputa pelo G6 do Campeonato Brasileiro, grupo que garante vaga na próxima edição da Libertadores, principal objetivo da equipe neste fim de temporada.

O Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Após 45 dias, o São Paulo, enfim, voltará a jogar em sua casa passados os shows do cantor Bruno Mars e a troca completa do gramado.