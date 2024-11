Veja por que Otero é fundamental para o Santos na Série B mesmo sem ser titular absoluto

Desta forma, o meia-atacante participou de gols em oito jogos do time. Destes oito, cinco ajudaram a alterar o placar e deram pontos valiosos ao Peixe.

O último deles foi na vitória sobre o Vila Nova, por 3 a 0, no sábado passado. Otero deu a assistência para Basso ir às redes e fazer 1 a 0, além de sofrer o pênalti convertido por Guilherme e fechar o placar com um belo gol de falta.

Em outras partidas, ele não participou diretamente, mas foi decisivo para que o tento saísse. No triunfo por 2 a 1, em cima do América-MG, na Vila Viva Sorte, ele bateu escanteio que gerou um cabeceio perigoso. No rebote, Wendel fez o primeiro gol do Santos.

Desta forma, Otero foi diretamente responsável por quatro triunfos e um empate da equipe alvinegra, totalizando 13 pontos. Se não fosse por ele, o time poderia ter soma apenas cinco pontos nestas partidas e, nesta altura, estaria com 57. Pontuação esta que deixaria o Peixe, neste momento, fora do G4 da Série B.

Contratado no início do ano, Rómulo Otero superou a desconfiança da torcida e foi importante na campanha do vice-paulista e também na Segunda Divisão.