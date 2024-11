Palmeiras volta a sofrer sete gols somando três jogos seguidos após mais de três anos

O sistema defensivo do Palmeiras tem sido motivo de dor de cabeça na reta final da temporada. Nos últimos três jogos, o Verdão sofreu teve 44,4% de aproveitamento e sofreu sete gols, algo que não acontecia desde outubro de 2021, de acordo com dados do Sofascore.

Na última rodada, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 sobre o Corinthians, com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Verdão estagnado na segunda posição, com 61 pontos.