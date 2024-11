Decisivo contra o Bahia, Rato quebra jejum de mais de um ano sem marcar gols

Fato é que, mesmo retomando a condição de titular, Wellington Rato não conseguiu ter o mesmo protagonismo que teve no ano passado sob o comando de Dorival Júnior. O meia-atacante precisou ser paciente, lidando, inclusive, com sua saída do time titular. Agora, porém, ele parece estar recuperando aos poucos seu espaço no São Paulo.

Nesta terça-feira, contra o Bahia, Wellington Rato foi acionado no segundo tempo na vaga de Ferreira, titular pela primeira vez desde que retornou de lesão. Antes disso, o atacante Erick era quem vinha recebendo oportunidades para começar jogando pela direita.

Com nove assistências, Wellington Rato é o maior garçom do Tricolor na atual temporada, à frente de Lucas e Calleri, ambos com sete passes para gol.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resta saber se Wellington Rato voltará a figurar como titular após a atuação de destaque diante do Bahia.