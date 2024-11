Weverton assume erro em 2° gol do Corinthians e divide culpa por derrota do Palmeiras: "Não tem vilão"

O Palmeiras perdeu do Corinthians por 2 a 0, nesta segunda-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Weverton assumiu a falha no segundo gol, o de Yuri Alberto, mas distribuiu a responsabilidade com o restante do time, que também não conseguiu ser efetivo nas chances criadas.

"Aqui é um campo muito rápido, que a bola anda muito mais rápido que o normal. Então, na hora que é uma bola frontal que você toma a decisão de tentar cortar, ela corre mais e acabou passando, ficando mais para o Yuri do que para mim depois ali na dividida. São decisões que você toma ali na hora, são milésimos de segundos que você tem que pensar e tomar uma decisão. Infelizmente não foi uma boa decisão da minha parte, não foi uma boa leitura e infelizmente aconteceu o gol", disse Weverton.

O Palmeiras começou melhor o Derby na casa do rival, teve chances de abrir o placar antes do rival, mas não conseguiu converter nenhuma delas. O Timão abriu o placar aos 41 minutos com gol de Rodrigo Garro, de fora da área. Depois, no segundo tempo, Weverton falhou no corte e Yuri Alberto chegou antes para finalizar de dentro da área e ampliar o marcador.