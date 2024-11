Vini Jr. marca de pênalti, mas Real é superado pelo Milan e perde a segunda na Champions

O Real Madrid ainda não embalou na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o clube espanhol perdeu de 3 a 1 para o Milan, no Santiago Bernabéu. A derrota, válida pela quarta rodada da competição, é a segunda do Real nesta edição do torneio. Pelo lado do time italiano, Thiaw, Morata e Reijnders anotaram os tentos. Vinícius Júnior, em seu primeiro jogo após ficar em segundo lugar na Bola de Ouro, descontou para os mandantes, de pênalti.

Com o segundo revés, o Real Madrid caiu para a 17ª colocação na tabela geral, com apenas seis pontos. Já o Milan se recupera após um início ruim e sobe para 18º lugar, com a mesma pontuação.

Na próxima rodada da Liga dos Campeões, o Real Madrid visita o Liverpool, dia 27 de novembro, às 17h (de Brasília). O Milan, por sua vez, vai até a Eslováquia enfrentar o Slovan Bratislava, que ainda não pontuou no torneio, no dia 26, às 14h45.