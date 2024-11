Treinador do Liverpool projeta jogo com o Leverkusen e elogia Xabi Alonso

Arne Slot is full of admiration for Xabi Alonso and Bayer Leverkusen but knows sentimentality will be parked on both sides at Anfield tonight ??

? Liverpool FC (@LFC) November 5, 2024

Arne Slot seguiu o raciocínio dando grande parte dos créditos ao feito do Leverkusen ao técnico Xabi Alonso, que fez história quando era jogador do Liverpool. Inclusive, o comandante espanhol chegou a ser especulado no clube inglês após Jurgen Klopp anunciar que deixaria a equipe no final da temporada 2023/24.

"Muito disso se deve ao seu treinador principal, Xabi Alonso, alguém que eu sei que não precisa de nenhuma apresentação para nossos torcedores, que se lembram dele com incrível carinho pelo que ele fez como jogador no Liverpool. Eu não era um torcedor do Liverpool, mas sempre fui um fã de futebol e qualquer um da minha geração que se encaixe nessa categoria compartilharia dessa admiração", disse.

"Xabi era um jogador de primeira classe e está provando ser do mesmo nível como técnico. Gostaria de recebê-lo de volta a Anfield e sei que, ao fazer isso, estarei em sintonia com os sentimentos de todos que estão dentro do estádio. Ao fazer isso, porém, estamos todos cientes de que não haverá sentimentalismo da parte dele e isso significa que não pode haver nenhum da nossa parte", acrescentou.

O Liverpool vem fazendo grande campanha nesta edição da Liga dos Campeões e venceu suas três primeiras partidas, somando nove pontos e aparecendo na segunda posição da tabela. O Bayer Leverkusen, por sua vez, tem sete pontos e ocupa a sexta colocação.