Torcida do Fluminense poderá comprar ingressos para jogo no Beira-Rio nesta quarta

A venda de ingressos para a torcida do Fluminense no jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, começará nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O jogo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para a próxima sexta-feira, às 19h.

A comercialização das entradas será realizada de forma online no site www.mundocolorado.com.br e de forma física na bilheteria que fica instalada no container atrás do Centro de Eventos, com acesso pela Rua Nestor Ludwig. Os ingressos custam R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada).