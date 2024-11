São Paulo vence confronto direto com o Bahia e abre boa vantagem no G6 do Brasileirão

O São Paulo venceu o confronto direto com o Bahia por uma vaga na Libertadores, nesta terça-feira, por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, graças aos gols de Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas Moura.

Com o resultado, o São Paulo, sexto colocado, abriu oito pontos de vantagem para o Bahia, um de seus concorrentes por uma vaga no G6 do Brasileirão, ficando em uma situação mais confortável na tabela em busca da classificação para a Libertadores, o único objetivo que restou neste fim de temporada.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno do time ao seu estádio após 45 dias. O Bahia, por sua vez, terá pela frente o Juventude, em Caxias do Sul, no mesmo dia, às 19h.