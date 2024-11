São José dos Campos ganha os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo

A cidade de São José dos Campos conquistou a 2ª edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), chegando ao seu bicampeonato. A competição ocorreu no último final de semana, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) e reuniu na grande final mais de 820 pessoas, entre atletas e comissão técnica.

Além do título de campeão, o município alcançou o segundo lugar na natação, com 419 pontos, e o terceiro no atletismo, com 239 pontos. Entre as conquistas nas modalidades, o pódio do vôlei sentado foi liderado por Suzano, seguido por Mogi das Cruzes e Jacareí. Na natação, Presidente Prudente conquistou 471 pontos, ficando em primeiro lugar, enquanto Marília ficou em terceiro com 392 pontos. Já no atletismo, Marília alcançou o topo com 303 pontos, Sorocaba ficou em segundo com 282 pontos, e São José dos Campos completou o pódio em terceiro.