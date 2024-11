Santos é goleado, e RB Bragantino larga na frente na final da Copa Paulista feminina

Nesta terça-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), o Santos perdeu de 4 a 1 para o Red Bull Bragantino, no jogo de ida da final da Copa Paulista feminina. Thayslane, três vezes, e Rhay Coutinho anotaram os gols das mandantes no confronto. Laura Valverde cravou o único gol santista.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (10), desta vez com mando de campo do Santos, às 10h (de Brasília). As Sereias da Vila, agora, têm uma dura missão para reverter o placar, após os quatro gols sofridos em Bragança Paulista.

Esta é a sexta edição da Copa Paulista feminina. O Santos acumula um título, enquanto o RB Bragantino busca sua primeira conquista. O Massa Bruta já foi vice-campeão em duas oportunidades.