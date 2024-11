Mirassol atropela Coritiba e se aproxima de acesso à Série A do Brasileirão

Pela 36ª rodada da Série B, o Mirassol enfrenta o Avaí, fora de casa, no próximo sábado (9), às 17h (de Brasília). Já o Coritiba recebe o líder Santos, na próxima segunda-feira (11), às 21h.

Classificação e jogos Série B

Como foi o jogo

O Mirassol tomou as rédeas da partida e abriu o placar no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Fernandinho recebeu na entrada da área, balançou na frente do marcador e bateu colocado para marcar bonito gol. Sete minutos depois, a situação do Coritiba ficou pior quando Vini Paulista levou vermelho direto ao dar pisão em Lucas Ramon.

Com 36, o Mirassol chegou ao segundo tento. Iury Castilho deu lançamento no fundo para Gabriel, que passou para Dellatorre empurrar sozinho para o gol. O Coxa ainda ainda conseguiu diminuir antes do intervalo. Aos 45, Jamerson soltou uma bomba indefensável para Muralha.

Na volta do intervalo, no entanto, o Mirassol ampliou com um minuto, após Júnior Brumado fazer gol contra depois de cruzamento vindo do escanteio. Cinco minutos depois, Luiz Otávio fez mais um para os mandantes após confusão com a bola na área e sacramentou a vitória.