Manchester City toma quatro, e Sporting assume a vice-liderança da Champions League

OS GOLS

Apesar da goleada, quem abriu o placar foi o Manchester City, aos 4 minutos do primeiro tempo. Após pressão na saída do Sporting, Phil Foden retomou a posse para os ingleses no campo de ataque, invadiu a área e mandou um foguete para balançar as redes de Israel.

O Sporting conseguiu o empate ainda na etapa inicial, aos 38 minutos, com Gyokeres. Para estufar as redes de Ederson, o sueco contou com assistência de Geovany Quenda.