Flamengo garante apoio a Bruno Henrique após possível envolvimento com manipulação

O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento, nesta data, da existência de uma investigação, ainda em curso, versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas.

O Clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em...

? Flamengo (@Flamengo) November 5, 2024

O Flamengo ainda afirmou que Bruno Henrique seguirá seus compromissos com o clube normalmente. Inclusive, ele viajará nesta terça-feira para Belo Horizonte, onde o Flamengo enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão. A partida acontece no Mineirão, na quarta-feira, às 21h (de Brasília).

O lance investigado aconteceu no dia 1º de novembro de 2023. Aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo perdia por 1 a 0 para o Santos pelo Brasileirão, Bruno Henrique cometeu uma falta ao puxar o atacante Soteldo. O jogador inicialmente foi punido com o cartão amarelo, mas após reclamar acintosamente com o árbitro Rafael Klein, recebeu o vermelho.