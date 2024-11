Djokovic desiste de disputar o ATP Finals por conta de uma lesão

The field is SET ?

O sérvio é o recordista de títulos de ATP Finals, com sete taças. Essa é apenas a segunda vez que Djokovic renuncia a participar do torneio. Além disso, o tenista deve terminar o ano fora do top-5 no ranking mundial pela primeira vez desde 2017.

Com a ausência de Djokovic, os oito participantes do ATP Finals estão definidos. Casper Ruud, Alex de Minaur, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Taylor Fritz vão disputar o título em Turim.