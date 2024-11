Destaque do Milan, goleiro Maignan quebra recorde de defesas na vitória contra o Real Madrid

Mike Maignan foi um dos destaques do Milan na vitória desta terça-feira contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. Com grande parte do mérito por manter o resultado 3 a 1 para os italianos no placar, o goleiro francês fez sua partida com mais defesas pelo Rossonero no Santiago Bernabéu.

Segundo números do Sofascore, Maignan realizou nove defesas e teve 90% de bolas defendidas. Além disso, o goleiro venceu um duelo na partida e teve apenas um erro que gerou finalização.