Destaque do Corinthians, Hugo Souza fala sobre Seleção Brasileira: "Não vejo como sonho distante"

"Estou ansioso (para ficar em definitivo), mas tenho conseguido controlar da melhor forma, confio na palavra do presidente (Augusto Melo), do Fabinho (Soldado). Eles abriram as portas do Corinthians para mim. Por um momento não sabia o que seria da minha carreira. Tenho certeza que eles vão fazer o melhor. Isso será resolvido da melhor forma. Tinha contrato com o Flamengo, mas me via sem clube. Sabia que se voltasse ao Flamengo, eu não seria aproveitado. Aqui é a oportunidade da minha vida. Um clube gigantesco, que me dá vontade de voltar a sonhar. Quero ficar aqui por muito tempo, e quem sabe me colocar na prateleira de ídolo, que seria uma honra enorme na minha vida", disse.

"O clássico contra o Palmeiras foi muito importante para a gente por tudo que representava. Foi meu primeiro Derby, sabor especial, perto da nossa torcida. O Corinthians ganha, a cidade de Sao Paulo acorda mais feliz, ainda mais vencendo um clássico, depois de uma derrota que durou bastante para a gente (contra o Racing). Tivemos que usar a eliminação na Sul-Americana de combustível para o clássico e vamos usar para os próximos jogos", complementou Hugo.

Identificado com a torcida do Corinthians, Hugo completou 27 jogos pelo clube na última segunda. A diretoria do Timão tem até o final de novembro para exercer a opção de compra do goleiro junto ao Flamengo.

Para seguir com Hugo, o Timão vai ter que desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) ao Flamengo, que já arrecadou R$ 1,5 milhão só de multa pelas vezes que o arqueiro entrou em campo contra o Rubro-Negro. Além disso, o Timão teve que depositar R$ 1 milhão ao clube carioca pelo empréstimo, que tem validade até o final deste ano.