Cruzeiro x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

O clube anunciou que o atacante Gabigol, os meias Arrascaeta e Gerson, o zagueiro Léo Ortiz e o lateral direito Wesley permanecerão no Rio de Janeiro. Os atletas reclamaram de problemas físicos e estão sob os cuidados do departamento médico.

Suspensos no primeiro jogo da final, o volante Pulgar e o atacante Bruno Henrique retornam ao time e devem estar entre os onze iniciais. Outros titulares no domingo estarão em BH, mas devem ficar no banco. A expectativa é que apenas o goleiro Rossi e o atacante Plata comecem a partida no Independência.

O Flamengo vem de um empate fora de casa contra o Internacional e aparece na quarta posição na tabela de classificação, com 55 pontos. Uma vitória vai consolidar o posto no G4 e deixará a equipe a apenas três pontos do vice-líder Palmeiras.