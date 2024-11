Como visitante, São Paulo acumula 46,6% de aproveitamento nos últimos dez jogos contra o Bahia

O São Paulo visita o Bahia nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em busca de mais três pontos na reta final do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o Tricolor busca se apegar em um bom retrospecto recente fora de casa contra o adversário.

Dos últimos dez jogos contra o Bahia como visitante, o São Paulo venceu quatro, perdeu quatro e ainda arrancou dois empates. O retrospecto dá ao Tricolor Paulista um aproveitamento de 46,6%.

A equipe do Morumbi derrotou o Tricolor Baiano no último encontro entre as equipes em Salvador. Com gol de Caio Paulista, o São Paulo venceu a partida por 1 a 0. Inclusive, a vitória foi a primeira e única dos paulistas fora de casa na última edição do Brasileirão.