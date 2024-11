Liverpool goleia Leverkusen com show de colombiano e assume a ponta da Champions

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com poucas oportunidades claras de gol para ambos os lados. As equipes se estudaram bastante e adotaram uma postura mais tímida. Assim, o zero permaneceu no placar até o apito final da etapa inicial.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Após um primeiro tempo sem gols, o Liverpool voltou com outra postura para a etapa final. Aos 15 minutos, Luis Díaz aproveitou lindo passe de Curtis Jones, tocou por cima do goleiro Hradecky e marcou um golaço para abrir o placar para os donos da casa.

Quatro minutos depois, veio o segundo gol dos ingleses. Após boa triangulação, Salah recebeu na direita e cruzou de primeira para Gakpo. Livre de marcação, o atacante holandês testou de cabeça e ampliou o marcador para o Liverpool. Inicialmente, o tento foi anulado pelo assistente. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro validou o gol.

Luis Díaz voltou a aparecer aos 37 minutos. Como no segundo tento, Salah recebeu no lado direito do ataque e levantou a bola na segunda trave, dessa vez para o colombiano. O camisa 7 do Liverpool dominou a bola, se livrou da marcação e colocou a bola no fundo das redes do Leverkusen mais uma vez.

A noite era toda de Luis Díaz. Aos 46 minutos, Darwin Nuñez disparou em contra-ataque e bateu em cima da marcação. Oportunista, o colombiano ficou com rebote e bateu para marcar seu terceiro gol no jogo e o quarto do Liverpool.