Com Thiago Almada, Argentina divulga lista de convocados para Eliminatórias

#SelecciónMayor ? Lista de convocados por Lionel Scaloni para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias ante #Paraguay ?? y #Perú ?? pic.twitter.com/qWxU4ryLer

Além disso, o goleiro Emiliano Martínez voltou a ser convocado, após desfalcar a Argentina nos últimos compromissos pelas Eliminatórias, para cumprir uma suspensão por conta do seu comportamento durante a data Fifa de setembro.

Líder da competição, com 22 pontos conquistados em dez jogos, a Argentina visita o Paraguai no dia 14 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Defensores Del Chaco. Em seguida, joga contra o Peru, no dia 19, às 21 horas, em La Bombonera.

Confira a lista completa dos convocados da Argentina

Goleiros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha), Emiliano Martínez (Aston Villa) e Walter Benítez (PSV)