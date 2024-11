Com atletas poupados, Atlético-MG divulga lista de relacionados para enfrentar o Atlético-GO

O Atlético-MG encerrou a preparação para o confronto contra o Atlético-GO nesta terça-feira, na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. O clube divulgou a lista dos atletas relacionados para a partida, marcada para acontecer nesta quarta, às 21h (de Brasília).

Em virtude do jogo de volta da final da Copa do Brasil, previsto para ocorrer no domingo, o técnico Gabriel Milito optou por poupar algumas peças do time titular. A dupla de ataque Hulk e Paulinho, os zagueiros Junior Alonso, Battaglia e Lyanco e o volante Alan Franco foram preservados.

Além disso, o Galo não poderá contar com Everson, que está de luto devido ao falecimento da mãe do também goleiro Matheus Mendes. Os jovens da base Gabriel Átila e Gabriel Delfim foram relacionados no lugar dos atletas.