Centroavantes do Santos vivem seca, mas são salvos por companheiros

Os dois, porém, estão sendo salvos por jogadores de outras posições. Os meias Diego Pituca, Giuliano e Serginho, além do ponta Guilherme, que se livrou de um longo jejum recentemente, estão em boa fase ofensiva.

Atualmente, o artilheiro do Santos na temporada é Guilherme, com 13 gols, um a mais que o Giuliano. Furch tem seis. Wendel, por sua vez, tem dois.

O Peixe volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 21 horas (de Brasília).

O Peixe precisa apenas de uma vitória para confirmar o acesso à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.