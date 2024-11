Botafogo-SP vence Brusque e abre quatro pontos de vantagem do Z4 da Série B

Nesta terça-feira, no Estádio Augusto Bauer, o Botafogo-SP visitou e empatou sem gols com o Brusque, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os paulistas, portanto, se distanciaram ainda mais da zona de rebaixamento da competição graças ao gol de Patrick Brey no apagar das luzes.

Agora, diante do triunfo fora de casa, o Botafogo-SP chegou aos 42 pontos e subiu para a 14ª colocação, ultrapassando o CRB e a Chapecoense. A equipe de Ribeirão Preto está há quatro pontos da Ponte Preta, 17ª colocada, que abre a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Brusque, sem vencer há quatro jogos (quatro derrotas), estacionou nos 34 pontos e permaneceu na 19ª colocação da Segunda Divisão.