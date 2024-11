Botafogo irá estrear novo uniforme em jogo contra o Vasco

O Botafogo contará com uma novidade para o jogo contra o Vasco. No duelo desta terça-feira pelo Brasileirão 2024, o time de General Severiano utilizará um novo modelo de uniforme, lançado em parceria com a Parimatch, seu patrocinador principal.

A camisa número 4 planeja representar o Sangue Alvinegro como uma homenagem aos torcedores. A inspiração ? com o grafismo preto e branco ? foi o cântico "Fogo, eu te amo", tema da torcida há mais de 10 anos.