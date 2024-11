Botafogo bate Vasco com gol de Júnior Santos e abre seis pontos para o Palmeiras no Brasileirão

O Botafogo deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Os alvinegros venceram por 3 a 0 o clássico contra o Vasco, nesta terça-feira, no Nilton Santos. Com o resultado, a equipe de General Severiano chegou a 67 pontos e abriu seis de vantagem para o Palmeiras. Já os cruzmaltinos seguem com 43, no meio da tabela.

O Botafogo construiu a vitória ainda no início do primeiro tempo, com gols de Savarino e Igor Jesus. No segundo tempo, Júnior Santos marcou o terceiro dos alvinegros.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Cuiabá, neste sábado, novamente no Nilton Santos. No mesmo dia, o Vasco vai visitar o Fortaleza, no Castelão.