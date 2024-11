Borussia Dortmund x Sturm Graz: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Liga dos Campeões

Na tarde desta terça-feira, o Borussia Dortmund recebe o Sturm Graz no Signal Iduna Park, na Alemanha. O jogo é válido pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões e começa às 17h (de Brasília).

No último sábado, o Borussia venceu o RB Leipzig por 2 a 1, em duelo válido pelo Campeonato Alemão. A equipe está na quinta posição na tabela, à sete pontos do líder Bayern de Munique. Por sua vez, o Sturm Graz empatou com o Rapid Wien, por 1 a 1. O time é líder do Campeonato Austríaco, com 26 pontos.

Na Champions, os alemães estão em 11º, com seis pontos. Os austríacos estão na lanterna, ainda com zero.