Atlético-MG x Botafogo: 2º lote de ingressos da final da Libertadores está disponível

Nesta terça-feira, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) abriu a venda do segundo lote de ingressos para a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, que acontecerá no dia 30 de novembro.

Os ingressos para a grande final já estão disponíveis para compra no site oficial de venda https://tickets.conmebol.com/.