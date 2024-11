Atlético-GO x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, contra o Atlético-GO. O duelo será às 21h (de Brasília), em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mineiros vão colocar uma equipe alternativa na partida, já que estão focados na decisão da Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do Premiere.

A equipe comandada por Gabriel Milito terá os reforços do volante Fausto Vera e do atacante Deyverson. Ambos não podem atuar na Copa do Brasil.