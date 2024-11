Análise: Corinthians supera início ruim e termina clássico com Palmeiras aos gritos de "olé"

O primeiro tempo foi marcado por chances dos dois lados, mas foi o Timão que não perdoou, com Rodrigo Garro. O meia recebeu passe de Matheuzinho após gritante falha de Caio Paulista e finalizou com qualidade para vencer Weverton.

Na segunda etapa, Ramón mexeu na equipe com a entrada de Raniele. O volante ajudou a reforçar a marcação no meio e o Corinthians passou a ter o controle da partida sem a bola nos pés. Intenso, aguerrido e brigador, o Timão compensou a disparidade técnica entre os elencos com muita determinação a cada dividida.

Assim, José Martínez desarmou Richard Rios na origem do segundo gol. Depois, Garro acionou Yuri Alberto, que contou com colaboração de Weverton para ganhar ângulo em chute que parecia improvável.

Com 2 a 0 no placar, o Corinthians soube administrar a vantagem. Sofreu, é verdade, mas estranho seria não tomar sustos contra um ataque tão potente como o do Palmeiras. Ainda mais se tratando de uma defesa que vem sofrendo tantas contestações ao longo do ano, como a alvinegra.

Mesmo com os pontos desfavoráveis citados, o Corinthians soube neutralizar jogadores importantes do adversário (Estêvão, Raphael Veiga e Felipe Anderson) e defendeu bem a bola parada, arma tão letal para o Palmeiras em Derbys recentes.

No ataque, o time seguiu ameaçando com jogadas em velocidade, aproveitando a exposição do Palmeiras, que não tinha outra alternativa além de atacar com tudo.