América-MG perde para o Amazonas e vê acesso para a Série A mais distante

Na noite desta terça-feira, o América-MG perdeu para o Amazonas, na Arena da Amazônia, por 1 a 0, e se complicou para ainda tentar subir para a Série A. O duelo, válido pela 35ª rodada da Série B, era essencial para que o Coelho seguisse perto do G4. Matheus Serafim foi o autor do gol do Amazonas.

Com a derrota, o América fica com 52 pontos e na nona colocação, sete pontos atrás do Mirassol, que abre o G4 da Série B. Ainda restam nove pontos a serem disputados até o final. O Amazonas, por sua vez, garantiu matematicamente sua permanência na segunda divisão para 2025. A Onça Pintada está na 11ª posição, com 48 pontos, enquanto a Ponte Preta abre o Z4, com 38, e não consegue mais alcançar o time de Manaus.

Na próxima rodada da Série B, ambas as equipes enfretam times que lutam para não cair. O América-MG recebe o Ituano (18º), na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília). O Amazonas, por sua vez, enfrenta o Guarani (20º), fora de casa, na mesma data, às 21h.