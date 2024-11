Vasco finaliza preparação para enfrentar o Botafogo no Brasileiro; veja time provável

Nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco da Gama encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo. O Cruzmaltino encara o Glorioso no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com fotos divulgadas pelo clube, os jogadores treinaram fundamentos técnicos e foram divididos em grupos.

A escalação vascaína ainda é mistério, mas o time conta com reforços importantes. O zagueiro Léo e o meia Philippe Coutinho, preservados contra o Bahia, ficam à disposição. Porém, o camisa 11, por conta de controle de carga, deve continuar como desfalque para previnir maior desgaste físico. O jogador ex-Barcelona e Liverpool, na última semana, queixou-se de dores na coxa e foi preservado para o jogo da 31ª rodada.