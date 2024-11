Valencia pede adiamento de mais um jogo após tempestade na Espanha

Na próxima quarta-feira, o Valencia terá um compromisso contra o Parla Escuela pela primeira rodada da Copa do Rei. No entanto, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o clube espanhol solicitou o adiamento do jogo por conta da forte tempestade que atingiu a região na semana passada.

"O Valencia CF solicitou esta manhã à Real Federação Espanhola de Futebol o adiamento do jogo contra o CP Parla Escuela-Fair Play. O Clube entende que, neste momento de grande dificuldade, toda energia, atenção e apoio devem estar voltados para ajudar as pessoas afetadas pelo trágico acontecimento da DANA. O futebol está em segundo plano", foi escrito.