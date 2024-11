Torcida do São Paulo quer Ferreirinha titular contra o Bahia pelo Brasileirão

Ferreirinha busca retornar ao time titular do Tricolor Paulista após mais de dois meses. O atacante ficou fora por 11 jogos após sofrer lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda.

Apesar de tanto tempo sem entrar em campo, é o quarto jogador com mais participações em gols do São Paulo na atual temporada (10). Ele só fica atrás de Luciano (16), Lucas (18) e Calleri (19).

Sem Ferreira, o treinador argentino passou a usar Lucas ou William Gomes abertos pela esquerda. O primeiro, entretanto, prefere atuar pelo meio, com liberdade para circular no campo ofensivo, e teve de lidar com uma queda de desempenho recente. O retorno do atacante recém-recuperado de lesão pode ser importante para que ele volte a ter atuações decisivas, como se acostumou quando jogava na posição que mais gosta.

A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, e Zubeldía ainda terá o treino desta segunda-feira para decidir os titulares.