Titular em quatro jogos, Alcaraz se destaca por eficácia com oportunidades que recebe no Flamengo

Alcaraz balançou as redes nos duelos contra Bahia e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, e deu assistências contra Grêmio e Atlético-MG, este último pelo primeiro confronto da final da Copa do Brasil, o qual o Flamengo venceu por 3 a 1. Além disso, o espanhol deu 15 passes decisivos e recuperou a bola 38 vezes.

O meio-campista busca mais minutos com a camisa do Rubro-Negro, sendo que disputou os 90 minutos de um jogo em apenas uma oportunidade, contra o Fluminense. Ele pode ser titular novamente no duelo desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, visto que o técnico Filipe Luís deve poupar suas principais peças para o duelo decisivo da Copa do Brasil.