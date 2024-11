Santos bate Vila Nova e encara o Vasco nas quartas do Brasileirão de Aspirantes

Nesta segunda-feira, o Santos venceu o Vila Nova por 2 a 1, no CT Rei Pelé, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os gols foram de Andrey e Fernandinho.

Com o resultado, o Peixe encerrou a primeira fase do torneio na segunda colocação do grupo B, com 16 pontos, o mesmo número do Red Bull Bragantino, que levou vantagem no saldo de gols.

Nas quartas de final, o Alvinegro Praiano enfrenta o Vasco em jogo único. Por ter melhor campanha, o Santos será mandante da partida que ainda terá data e local definidos.